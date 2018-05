Überlebt Disney im Streaming-Dschungel?

Während Netflix und Amazon zu den Giganten unter den Online-Videotheken heranwuchsen, setzte man bei Disney weiter auf lineares TV. Jetzt will die Walt Disney Company den Anschluss finden.



Wer würde denken, dass Disney 2017 seinen Konzernumsatz nur im Bereich der Freizeit-Parks steigern konnte? Immerhin haben Star-Wars-Blockbuster und Marvel-Verfilmungen Millionen in die Kinos gelockt. Doch tatsächlich haben nur die Parks 21 Prozent Wachstum verbuchen können. So berichtet es die ARD. Fernsehen ging hingegen um 25 Prozent zurück, Kabel-TV um ein Prozent, Filme um zwei und Consumer-Produkte um vier Prozent. Nun will das Disney aber ändern und ab 2019 seine Filme von Netflix und Co. abziehen und auf einer eigenen Streaming-Plattform anbieten.