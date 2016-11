Übernahme: Machinima geht vollends an Warner Bros.

Warner Bros. ist in Kauflaune. Wie bekannt wurde, hat sich der Entertainment-Riese nun das Gaming-Netzwerk Machinima zur Gänze gesichert und übernimmt dieses für knapp 100 Millionen Dollar.



Wie Warner Bros. bekanntgab, hat der Konzern die vollständige Kontrolle über den Gaming-Experte Machinima erlangt. Das Unternehmen geht somit für knapp 100 Millionen an Warner Bros. so berichten diverse Medien derweil, während Details aus dem Deal nicht offiziell bekanntgegeben wurden. Machinima wird damit zum festen Bestandteil der erst kürzlich gestarteten Warner Bros. Digital Networks Gruppe.