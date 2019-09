Übernahmen von Whatsapp und Instagram im Kongress-Visier

Der Justizausschuss im US-Kongress hat eine breite Auswahl interner Dokumente der vier großen Tech-Konzerne eingefordert. Für einen von ihnen könnte es ernster werden.



Die Google-Mutter Alphabet, Apple, Facebook und Amazon sollen unter anderem E-Mails von Top-Managern herausrücken, in denen es um Wettbewerbsthemen geht. Außerdem wollen die Abgeordneten Unterlagen zu allen Behörden-Ermittlungen gegen die Firmen sowohl aus den USA als auch aus dem Ausland im Zuge seiner Wettbewerbsuntersuchungen sehen.