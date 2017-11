Übernimmt Babylon Berlin-Produzent die Vorstadtweiber-Macher?

Beta Film, Programmhändler und –produzent aus München, will die Mehrheit an der Wiener MR Film übernehmen. Derzeit prüft die österreichische Wettbewerbsbehörde den Deal.



MR Film ist gerade mit Nina Proll als "Anna Fucking Molnar" in Österreich im Kino präsent und ab Januar startet die dritte Staffel der Erfolgsserie "Vorstadtweiber" im ORF. Beta Film auf der anderen Seite produzierte gerade mit der ARD und Sky "Babylon Berlin". Kurz gesagt, es läuft eigentlich bei beiden gut.