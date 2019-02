Übernimmt Ericsson Kathrein?

Kathrein, der bayrische Hersteller von Antennen und Satellitentechnik, ist aufgrund von Verkaufsgerüchten in den Schlagzeilen.



Kathrein hatte im letzten Kalenderjahr nach Berichten über Verluste und dem Verkauf seiner Automotive Sparte an Continental, der mittlerweile über die Bühne gegangen ist, einen umfangreichen Sanierungsplan vorgestellt und angefangen umzusetzen. Parallel gab es jedoch auch Spekulationen, das schwedische Unternehmen Ericsson könnte an einer Übernahme interessiert sein.



Das "Oberbayerische Volksblatt" berichtet nun, dass sich die Gerüchte erhärten. Intern sei demnach schon von einem sicheren Verkauf an die Schweden die Rede.