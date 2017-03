Überraschender Führungswechsel bei der RTL Group

Anke Schäferkordt tritt von ihrem Posten als Co-Geschäftsführerin der RTL Group zurück. Eine Nachfolgeregelung wurde bereits getroffen.



Wie die RTL Group am Mittwoch mitteilte will Anke Schäferkordt sich in Zukunft auf ihre anderweitigen beruflichen Aufgaben konzentrieren und tritt aus diesem Grund von ihrem Posten als Co-Geschäfstführerin, den sie seit 2012 inne hatte, zurück. Schäferkordt ist außerdem Bertelsmann-Vorstandsmitglied und Geschäftsführerin der Mediengruppe RTL Deutschland.