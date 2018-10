Übersetzungsprogramme sollen Europas Internet stärken

Der Verlagschef Wolfgang Blau fordert eine Milliarde Euro für maschinelle Übersetzungen, um Sprachversionen für kleine Länder oder Sprachräume anzubieten. Die Sprachbarrieren seien nämlich das Hindernis, um einen echten europäischen Binnenmarkts im Internet zu entwickeln.



Der Verlagschef und Internet-Experte Wolfgang Blau hat vor einer "digitalen Ausrottung" europäischer Sprachen gewarnt. Für viele Softwarehersteller und Inhalte-Anbieter lohne es sich nicht, Sprachversionen für kleine Länder oder Sprachräume anzubieten. Die Europäische Union sollte daher eine Milliarde Euro in maschinelle Übersetzungen investieren, forderte Blau in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur: "Europa sollte dem Internet noch die fehlende Übersetzungsschnittstelle anbieten."