Übertragung der Freitagsspiele in Sky-Bars weiterhin offen

Langsam wird die Zeit knapp: Zwei Tage vor dem ersten Saisonspiel der Fußball-Bundesliga ist die Einspeisung der DAZN-Übertragungen in den Sky-Kneipen weiterhin ungeklärt.



Mittlerweile tickt die Uhr und eine Lösung scheint derzeit noch nicht spruchreif zu sein: "Wir sind in Gesprächen mit unseren Partnern", sagte ein DAZN-Sprecher am Mittwoch.

Der kostenpflichtige Streamingdienst hat die TV-Rechte der Bundesliga vom Sender Eurosport übernommen und zeigt am Freitag den Saisonauftakt zwischen Bayern München und Hertha BSC Berlin. Das Eröffnungsspiel der 1. Liga ist auch kostenfrei im ZDF zu sehen.



In den vergangenen beiden Spielzeiten übertrug Eurosport insgesamt 40 Punktspiele live - die 30 Bundesliga-Partien am Freitag, jeweils fünf am Sonntag und Montag. Die Übertragungen konnten auch von Gaststätten mit Sky-Abonnement gezeigt werden.



Ob sich eine ähnliche Lösung mit DAZN finden wird, bleibt abzuwarten – langsam müssen angesichts des anstehenden Saisonstarts jedoch Tatsachen geschaffen werden. DIGITAL FERNSEHEN berichtet weiterhin topaktuell über die neusten Entwicklungen.