UHD: DVB Steering Board legt Entwicklungen fest

Auf der 87. Sitzung des DVB Steering Board wurden sowohl Überarbeitungen als auch Updates für drei DVB-Spezifikationen genehmigt. Diese Entwicklung markiert die Fertigstellung der aktuellen Generation von Eigenschaften für Ultra High Definition Television– DVB UHD-1.



