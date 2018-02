UHD: Der Fußball ist heute Abend ultrascharf

Der 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga beginnt heute Abend mit der Partie 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund. Dabei steht sicher auch Dortmunds österreichischer Trainer Peter Stöger im Fokus.



Damit die Zuschauer alles ganz genau sehen können, überträgt Eurosport 4K das Spiel ab 20.30 Uhr in Ultra-HD. Sehen kann man die Begegnung auf einem 4k-fähigen HD+ Empfangsgerät auf dem Sender UHD 1 über das Angebot von HD Plus.