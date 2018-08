UHD-Dokumentation "Framing India" feiert Deutschlandpremiere

Erstmals ist die Dokumentation "Framing India" in deutscher Erstausstrahlung zu sehen. Von den ultrahochaufgelösten Bildern profitieren Zuschauer von UHD1 by HD-Plus.



Um fremde Kulturen geht es in "Framing India". Dafür nimmt die Dokumentation seine Zuschauer mit an exotische Drehorte. Am 31. August sind die dort entstandenen Bilder erstmals in Deutschland zu sehen. Um 22 Uhr zeigt UHD1 by HD-Plus die Szenen aus der Ferne.