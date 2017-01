UHD-Empfang wird günstiger

EFE-Multimedia und die Marke AX senken ab sofort die Preise für den Ultra-HD-Receiver AX 4KBox HD51. Fortan können Interessenten den Receiver um einiges günstiger erhalten.



Ultra-HD-Receiver mit dem beliebten Enigma2-Betriebssystem waren in der Vergangenheit ab ca. 250 Euro erhältlich. Die Marke AX durchbricht mit der seit Mitte 2016 am Markt etablierten AX 4KBox HD51 nun erstmals die 200-Euro-Grenze nach unten. Ab sofort kann das beliebte 4K-Empfangsgerät in der Grundausstattung ab 199 Euro im Fachhandel erworben werden.