UHD-Highlights im Oktober

Fußball, Formel 1 und Filme – während es draußen früher dunkel wird, kann sich das UHD-Programm im Herbst sehen lassen.



Alle guten Dinge sind drei: RTL UHD überträgt gleich drei Fußballspiele im Oktober. Am 9. Oktober 2019 ab 20.15 Uhr zeigt der Sender das Freundschaftsspiel von Deutschland gegen Argentinien. Die EM-Qualifikation von Estland gegen Deutschland ist am 13. Oktober 2019 ab 20.15 Uhr zu sehen und das Spiel der UEFA Europa League von Eintracht Frankfurt gegen Standard Lüttich wird am 24. Oktober 2019 ab 20.15 Uhr ausgestrahlt.