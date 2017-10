UHD IPTV über 5G von LG und Huawei getestet

LG U + und Huawei haben die vorkommerzielle Testversion des weltweit ersten Ultra-High-Definition (UHD) IPTV über 5G FWA mit einem Chipsatz für 5G Millimeterwellen-CPE erfolgreich abgeschlossen.



Der Test war auf kommerzielle FWA-Anwendungen ausgerichtet. Er demonstrierte UHD IPTV über 5G bis zu 2Gbps Kapazität in einem durchgehenden 5G-Netzwerk. Damit haben die beiden Unternehmen LG U + und Huawei eine solide Grundlage für die kommerzielle Markteinführung von LG U + 5G gelegt und einen wichtigen Meilenstein für die Entwicklung von 5G gesetzt.