UHD-Premiere für ProSieben mit "Galileo Spezial"

"Galileo Spezial" ist am Sonntag (22. Juli) die erste Ausstrahlung von ProSiebenSat.1, die in UHD zu sehen sein wird. Das ProSieben-Wissensmagazin läuft anlässlich der Premiere unverschlüsselt via Satellit auf dem Sender UHD1 by HD Plus, zusätzlich zur herkömmlichen Ausstrahlung in HD und SD.