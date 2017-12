UHD-Sender bei HD Plus in den Startlöchern

Schon ab dem morgigen Mittwoch, den 13. Dezember, können sich Abonnenten von HD-Plus über einen neuen, im Ultra-HD-Format ausgestrahlten, Sender freuen.



Vor knapp zwei Wochen kündigte HD-Plus-Geschäftsführer Timo Schneckenburger den Start eines neuen UHD-Senders auf der HD-Plus-Plattform an. Nun stehen Name und Starttermin fest. TravelXP wird die Plattform schon ab dem morgigen Mittwoch bereichern. Der Sender präsentiert seine Programme als weltweit erste Reisesender in Ultra HD und High Dynamic Range (HDR). HD Plus Kunden können ganz bequem von zu Hause aus ohne Zusatzkosten Urlaubsorte in aller Welt in einer begeisternden Bildqualität genießen.