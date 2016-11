UHD Total: Fernseher, Beamer und Zuspieler im Test

Ab sofort ist die DIGITAL TESTED im Handel erhältlich. Darin nimmt die Redaktion gleich sechs neue UHD-TV-Geräte in einem XXL-Test unter die Lupe.

Bild: © Auerbach Verlag

Dass Ultra HD zu bezahlbaren Preisen in Deutschland angekommen ist, beweist ein Megatest in der neuen DIGITAL TESTED Ausgabe 01/2017, die ab sofort im Handel erhältlich ist. Gleich sechs TV-Geräte von 49 bis 65 Zoll und zwei tolle Beamer mussten ihre Talente im Testlabor beweisen. Wenn Sie die Anschaffung eines neuen Fernsehers planen, dann setzen Sie jetzt schon auf die vierfache HDTV-Auflösung.



Sie brauchen nämlich eigentlich noch keine UHD-Blu-rays, Spielekonsolen oder TV-Sender, denn das Bild der neuen Flachmänner holt schon allein aus normalen HDTV-Signalen viel mehr heraus als Sie je erwarten würden. Die Redaktion des Testmagazins gibt neben dem Test der Geräte auch nützliche Tipps zum optimalen Setup der Kandidaten, sodass Sie mit den Angaben auch Ihr Gerät zu Hause optimal einstellen können.

Meldungen zu diesem Thema

Neuer UHD-Demokanal über Astra gestartet

Virtual Reality: Die NFL hautnah erleben

"Breitbart News": Trumps Hofmedium will nach Europa

Wer dennoch das ultrahochauflösende Gesamtpaket unter dem Weihnachtsbaum haben will, wird ebenfalls in der neuen DIGITAL TESTED fündig, denn darin werden auch Zuspieler unter die Lupe genommen. Unter den Testkandidaten befinden sich der neue UHD-Blu-ray-Player von Panasonic, die Playstation 4 Pro sowie auch Ultra HD Empfangsreceiver. Darunter ist auch einer der ersten Tests des neuen Sky-Receiver mit 4K-Unterstützung zu finden, der nicht nur die neuen UHD-Kanäle des Münchner Pay-TV-Anbieters auf TV und Beamer zaubert, sondern mit seiner Festplatte auch die entsprechenden Sendungen aufzeichnen kann. Auch der Entertainment-Guide im Printmagazin steht voll im Zeichen von UHD, die Redaktion stellt diesmal ausschließlich 4K-Blu-rays vor.



Was für das Bild gut ist, muss erst recht auch für den Ton gelten: Volle Qualität voraus. Die Audioexperten des Auerbach Verlages haben deshalb Stereoverstärker von Arcam, Rotel und Pioneer ins Testlabor geholt, um zu schauen, was für die Musikpuristen in Sachen Audio derzeit up to date ist. Wer den Kinosound sucht wird auch fündig, denn ein weiterer Test nimmt das Philips Fidelio E6 unter die Lupe. Alle Ergebnisse der Tests lesen Sie in der Ausgabe 01/2017 der DIGITAL TESTED welche ab sofort im Zeitschriftenhandel erhältlich ist.



Die aktuelle Ausgabe 1/17 der DIGITAL TESTED gibt es ab sofort überall am Kiosk und online als PDF-Download zu kaufen.







Hier abonnieren





Hier als E-Paper kaufen:









Hier als ePaper bei unseren Partnern kaufen:











Hier kaufen und in der App lesen: