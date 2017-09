UHD1: Am Mittwoch geben Autoblogger Vollgas

Im Audi Driving Experience Center erfüllen sich drei Autoblogger einen Traum. Sie gehen an ihre Grenzen und UHD1 zeigt Alles in hochauflösenden Bildern in der Sendung "Mission Traumerfüllung - Die beste Fahrstunde der Welt".



Im Audi Driving Experience Center erleben drei Blogger einen Tag in Neuburg an der Donau, der sie in Kindheitserinnerungen schwelgen lässt. Doch sie spielen nicht wie damals mit Modellautos auf dem Wohnzimmerteppich. Heute ist ihr Spielplatz ein echter Parcours mit den sportlichsten Audi-Modelle von heute.