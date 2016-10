UHD1: HD Plus zeigt Nordsee-Reportage in Ultra HD

HD Plus holt sich neue Inhalte für seinen UHD-Demo-Kanal UHD1 by HD Plus/Astra und zeigt eine spektakuläre Reportage über die Nordsee in Ultra HD.



UHD1 by HD Plus zeigt "In Between Boundaries - Zwischen Grenzen schwebend". In der Reportage können Zuschauer Slackalineprofi Alexander Schulz dabei zusehen, wie er auf einem schmalen Seil über die tosenden Wellen der Nordsee balanciert - und das in Ultra HD.