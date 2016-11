UHD1 zeigt Livekonzert mit Olly Murs in Ultra HD

Mit seinen exklusiven Live-Akustiksessions will Deluxe Music nicht nur klanglich beeindrucken: Der Musiksender strahlt das Konzert des britischen Popsängers Olly Murs auf UHD1 by HD Plus/Astra in Ultra HD aus.



Nicht nur hochwertige Musik will Deluxe Music seinen Zuschauern bieten, bei der "Deluxe Music Session" bekommt das Publikum die Musiker auch in ultrahochauflösender Bildqualität zu sehen. Am Freitag geht das Akustik-Set schon in die vierte Runde, dieses Mal ist der britische Popsänger und Frauenschwarm Olly Murs an der Reihe, der im denkmalgeschützten Tivoli-Wasserkraftwerk in München auftreten wird.