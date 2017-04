UKW-Abschaltung in Norwegen geht in die nächste Runde

Norwegen ist auf dem besten Weg, das überholte UKW-Sendenetz vollständig abzuschalten. Jetzt wurde bekannt, dass weitere Sendeanlagen deaktiviert wurden.



Die Abschaltung der UKW-Sendeanlagen in Norwegen geht in die nächste Runde. Wie jetzt bekannt wurde, gingen am vergangenen Freitag die Sendeanlagen in den Provinzen Trøndelag und Møre og Romsdal vom Netz. Am Mittwoch wurden die Sendeanlagen in Telemark, Buskerud, Hedmark und Oppland abgeschaltet.