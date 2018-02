UKW-Abschaltungsziel in Großbritannien um 0,1 Prozent verpasst

Das selbst gesetzte einer DAB-Verbreitung von 50 Prozent im Vereinigten Königreich wurde im letzten Quartal 2017 knapp verpasst. Ein baldiges Erreichen der Marke erscheint jedoch wahrscheinlich.



In Großbritannien läuft UKW vorerst unbefristet weiter, bis die Hälfte der Hörer auf DAB Plus umgestiegen sind. Dieser Wert wurde im letzten Quartal 2017 äußerst knapp verfehlt. Schon bald dürften die UKW-Tage im Vereinigten Königreich jedoch gezählt sein.