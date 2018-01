UKW-Antennen von Kölner Finanzunternehmen aufgekauft

Mehreren Berichten von Radiounternehmen zufolge hat das Kölner Finanzunternehmen Milaco im großen Stil UKW-Antennen von Betreiber Media Broadcast erworben.



Das Branchenmagazin SatelliFax will aus verschiedenen Quellen erfahren haben, dass das Finanzunternehmen Milaco aus Köln eine Menge UKW-Antennen von Media Broadcast aufgekauft hat. Verantwortlich zeichnet wohl der umstrittene Investor Axel Sartingen, der zuletzt wegen angeblicher Börsenmanipulation vor Gericht musste.