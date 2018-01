UKW Antennenübernahme trotz DAB Plus-Boom

Die Antennenübernahme und damit der Ausbau des UKW-Netzes durch die SBW Sendernetzbetrieb Baden-Württemberg GmbH geht weiter. 37 UKW-Antennen wurden 2017 bereits vor der eAuktion erworben.



Trotz der hohen Kosten von UKW und der minderen Ton-Qualität, setzt die SBW Sendernetzbetrieb Baden-Württemberg GmbH auf diese Technologie. Schon 2016 begann sie UKW-Antennen aufzukaufen und es geht weiter.