UKW-Aus: Bundeskartellamt hat Lösung für Antennenstreit

Bereits am 11. April hätten viele UKW-Sender in Deutschland nicht mehr senden können, da die neuen Antennenbesitzer mehr Geld für ihre Investition haben wollen. Doch das Bundeskartellamt sieht einen Ausweg.



Das Bundeskartellamt hat einen Ausweg im Streit um die künftige Nutzung der UKW-Antennen aufgezeigt, über die rund 40 öffentlich-rechtliche und private Radiosender in Deutschland ihre Programme ausstrahlen. Die Beschlussabteilung der Behörde kam im Schreiben an einen der neuen Sendernetzbetreiber zu dem Schluss, dass die Preise für die Antennennutzung nicht allein wegen eines Wechsels der Eigentümer erhöht werden dürften.