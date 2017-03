UKW-Ende von Media Broadcast: Divicon fordert faire Regulierung

Der verkündete Verkauf der UKW-Infrastruktur durch Media Broadcast sorgt in der Branche weiter für Betriebsamkeit. Nun wendet sich Divicon Media an die Bundesnetzagentur und fordert neben einer fairen Regulierung auch den Abbau alter Antennen.



Das digitale Radio scheint in Deutschland angesichts steigender Verkäufe von DAB-Plus-Radiogeräten und der Ausschreibung des zweiten bundesweiten Multiplexes langsam in Schwung zu kommen, was auch Media Broadcast zum Schritt veranlasste, sich verstärkt auf die Digitalisierung zu konzentrieren und sich von seiner UKW-Infratruktur zu trennen. Der geplante Verkauf von Antennen stößt vor allem beim Konkurrenten Divicon Media auf Kritik. Nun hat sich der Sendernetzbetreiber an die Bundesnetzagentur gewandt.