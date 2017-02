UKW: Frequenzwechsel beim NDR

Die Hörer im NDR-Verbreitungsgebiet müssen sich an einige Änderungen gewöhnen: NDR 2 und NDR Info wechseln in einigen Regionen die UKW-Frequenzen und sind zusätzlich über DAB Plus empfangbar.



Ab Mittwoch müssen Hörer von NDR 2 in Schiffdorf/Unterweser ihr Radio auf die Frequenz 99,8 MHz oder 97,9 MHz stellen, um den Sender weiter empfangen zu können. Die alte UKW-Frequenz von 98,2 MHz wird nicht mehr bedient. Auch NDR Info wechselt seine Frequenz und zwar im Raum Bremerhaven/Schiffdorf. Hier ist das Radioprogramm auf der Frequenz 98,3 MHz zu hören. Bisher war der Info-Sender auf 98,8 MHz beheimatet, ab Mittwoch nutzt aber Radio Bremen diese UKW-Frequenz. Meldungen zu diesem Thema

