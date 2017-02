UKW-Rückzug von Media Broadcast: Divicon warnt vor Preiserhöhung

Mit der Ankündigung, seine UKW-Infrastruktur verkaufen zu wollen, überraschte Media Broadcast. Divicon Media, Konkurrent des Dienstleisters, bekundet zwar Interesse an einigen Antennen, sieht aber auch mehrere Risiken.



Um sich vollständig auf die digitalen Übertragungswege konzentrieren zu können, hat Media Broadcast den Verkauf bzw. den Abbau seiner UKW-Infrastruktur angekündigt. Von Seiten der bisherigen Konkurrenz wie Uplink oder Divicon Media wurde bereits Interesse an den Antennenanlagen signalisiert, doch vor allem die in Leipzig ansässige Divicon sieht in dem Verkauf auch mehrere Risiken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.