UKW-Zukunft unklar? Nächster Sender wechselt zu Divicon

Radio Salü wird zukünftig mit Divicon Media seine Programme verbreiten. Die Gründe dafür liegen in der unsicheren Zukunft der UKW-Versorgung durch die Media Broadcast.



Wie das saarländische Unternehmen Radio Salü gestern mitteilte, werden seine beiden Programme Radio Salü und Classic Rock Radio bald mittels neuer Technik verbreitet. Grund dafür ist die unklare Zukunft beim Betrieb und Versteigerung von UKW-Sendeanlagen durch die Media Broadcast. Diese hatte bereits im Februar 2017 in einer Pressemitteilung geschrieben, sich aus der UKW-Verbreitung zurück zu ziehen und sich auf DAB Plus zu konzentrieren. (DIGITALfernsehen berichtete)