UKW vs. DAB Plus: TLM fordert Entscheidung der Politik

Die parallele Finanzierung von UKW und DAB Plus kostet viel Geld. Das könne den Beitragszahlern nicht zugemutet werden, erklärt die Thüringische Landesmedienanstalt und fordert eine Entscheidung.



Die Mitglieder der Versammlung der Thüringische Landesmedienanstalt (TLM) haben sich mit dem Thüringer KEF-Mitglied Ulrich Horn über die Entwicklung des Rundfunkbeitrages ausgetauscht. Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundunkanstalten (KEF) überprüft die Finanzen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland und empfiehlt dementsprechend die Festlegung des Rundfunkbeitrages.