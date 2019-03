UN-Vertrag gegen Militarisierung des Weltraums geplant

Regierungsexperten aus 25 Ländern beraten ab heute in Genf über Maßnahmen gegen ein Wettrüsten im Weltraum. Fernziel ist ein Vertrag, der die Militarisierung des Alls verhindert.



Am Tisch sitzen Regierungsexperten und Diplomaten aus 25 Ländern, darunter aus den USA, Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland.



Deutschland könnte eine wichtige Rolle spielen, meint Götz Neuneck vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik (IFSH): "Als aufstrebende Mittelmacht, wichtiger Geldgeber bei der europäische Raumfahrt und mit ihrem Fokus auf den Multilateralismus kann die Bundesrepublik ein Brückenbauer sein und Regelungen forcieren", sagte er der Deutschen Presse-Agentur vor dem Treffen.