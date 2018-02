UNESCO-Welttag des Radios unter dem Motto "Radio & Sports"

An diesem Dienstag wird weltweit zum siebten Mal der UNESCO-Welttag des Radios begangen. Vor 72 Jahren wurde das Radios der Vereinigten Nationen an eben jenem 13. Februar gegründet.



In diesem Jahr steht der Welttag unter dem Motto "Radio & Sports" und unterstreicht die Bedeutung der Übertragung und Berichterstattung von Sportereignissen im Radio weltweit. Selbst in Zeiten der Digitalisierung transportiert das Radio immer noch Emotionen und Begeisterung nach Hause. Mittlerweile selber crossmeidal, analog und digitalisiert für den mobilen Empfang unterwegs, auf vielfältigen Übertragungswegen und auf unterschiedlichste Empfangsgeräte.