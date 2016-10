UPC: Horizon-Start in Österreich

Der Kabelnetzbereiber UPC bietet ab sofort die Multimedia-Box "Horizon" in Österreich an. Als zentrale Unterhaltungsplattform vereint sie Fernsehen, On-Demand-Inhalte, Apps und Spiele.



In Österreich wird die TV-Plattform Horizon gelauncht. Für die Kunden von Kabelnetzbetreiber UPC soll damit das Fernsehen attraktiver werden. "Die Entwicklung und Umsetzung der TV-Plattform ist das Ergebnis sehr enger internationaler Zusammenarbeit sowie länderübergreifenden Erfahrungsaustauschs und Know-hows“, erklärt Eric Tveter, CEO der UPC Regionalorganisation Österreich/Schweiz.