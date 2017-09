UPC verkündet Partnerschaften und erreicht 20.000 neue Haushalte

Durch eine Partnerschaft mit EBL Telecom erschließt der Anbieter neue Kundschaft. Des Weiteren hat UPC bekannt gegeben auf dem Sportgebiet mit Red Bull Media House künftig zusammenzuarbeiten.



Die Kooperation mit der Produktions- und Verlagsfirma des österreichischen Getränkeherstellers beinhaltet exklusive Inhalte für UPCs Kanal MySports. Dazu gehören unter anderem internationale Motorsport-, Basketball- und Beachvolleyball-Übertragungen. Darüber hinaus können dank des Deals auch noch Dokumentationen und Red-Bull-eigene Produktionen auf dem Sportkanal gezeigt werden. Start der Zusammenarbeit ist bereits der morgige 8. September.