UPDATE: Ewige Netflix-Mitgliedschaft nicht regulär zu erwerben

Lebenslang Netflix - davon träumt wohl so mancher Binge-Watcher. Ein Traum der nur für ein paar Nutzer in Erfüllung geht, die an einem Gewinnspiel teilnehmen. Ein geheimnisvoller Trailer hatte für Gesprächsstoff gesorgt.



Netflix hatte gestern in den sozialen Netzwerken einen mysteriösen Trailer veröffentlicht, in dem eine fiktive Clubkarte mit der Aufschrift "Das ewige Netflix Mitglied" samt ein paar Musterdaten auftaucht. Die Rückseite ziert der Schriftzug "Netflix Forever". Nun folgten weitere Details dazu.

Der Streamingdienst hat nämlich jetzt enthüllt, was es mit "Netflix Forever" auf sich hat. Leider lässt sich der Tarif nicht regulär erwerben, sondern wird an drei Ausgewählte Fans verlost. Unter www.netflix-forever.de gibt es ein Quiz mit (angeblich) unendlich vielen Fragen. Die drei Teilnehmer mit den meisten richtigen Antworten müssen sich nie wieder um ein Abonnement Sorgen machen.



Die regulären Preise für ein Netflix-Abostarten momentan ab 7,99 Euro für das Basis-Abo-Paket in SD-Qualität. Für 10,99 Euro gibt es HD-Auflösung und Unterstützung für zwei Geräte und 13,99 Euro kostet das UHD-Premiumpaket für bis zu vier Anwender. Ein Lifetime-Abo hätte man natürlich für ein Vielfaches veräußern können



Netflix hätte imgrunde auch frisches Geld aus einer Einführung von lebenslangen Tarifen gut gebrauchen können, ist aber anscheinend nicht darauf angewiesen. Dieses Jahr allein wird man bis zu 8 Milliarden Dollar ausgeben, um insgesamt 700 eigene Inhalte im Portfolio unterzubringen. Die meisten davon sind amerikanische Produktionen, doch kommen auch langsam deutsche Serien wie "Dark" dazu. Erst kürzlich ist bekannt geworden, dass man erstmalig an einer arabischen Serie arbeitet.



Neben den Investitionen in Filme und Serien soll auch das Werbebudget steigen. Liegt es aktuell noch bei 1,3 Milliarden Dollar, sind für dieses Jahr insgesamt 2 Milliarden Dollar angesetzt. Zu der Kampagne gehören wohl auch solche Ideen wie die "Netflix Forever"-Mitgliedschaft. Und vielleicht kommen ja durch das Gewinnspiel ein paar zahlende Kunden hinzu, die das groß Los verpasst haben.