UPDATE: Internet im Gefängnis ist kein Menschenrecht

Wer im Gefängnis sitzt, hat keinen generellen Anspruch auf Internet. Wenn auch das Online-Sein kein Menschenrecht darstellt, so hält das Netz im Internetzeitalter zumindest in kleinen Schritten auch in die Gefängnisse Einzug.



Wenn der Wecker klingelt, gilt unser erster Griff häufig dem Smartphone - was ist nachts passiert, wer hat noch eine Nachricht geschickt, wie wird das Wetter? Unser Alltag ist online. Für Strafgefangene gilt das nicht - vorausgesetzt, sie schmuggeln kein Smartphone in ihre Zelle. Denn einen Anspruch auf Internet hinter Gittern haben sie nicht. Daran ändert auch das jüngste Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) nichts.