UPDATE: Maischberger schließt Gauland nicht aus

Frank Plasberg will künftig in seiner Talkshow auf Alexander Gauland nach dessen umstrittenen "Vogelschiss"-Satz zum Nationalsozialismus verzichten, ganz so weit will seine Kollegin Sandra Maischberger (51) nicht gehen.



Sandra Maischbergers Redaktion entscheide, wer eingeladen werden nach der Frage, was der oder die Betreffende zum aktuellen Thema inhaltlich beitragen könne, unabhängig von der Parteizugehörigkeit, Religion oder Herkunft, teilte Maischberger mit. "Aber natürlich darf die ARD-Talkshow nicht zur Plattform extremer Meinungen einzelner werden, die das Format missbrauchen", sagte sie. "Das haben wir in der Vergangenheit vermeiden können und werden es auch in Zukunft tun." Plasberg hingegen sagte dem "Tagesspiegel":



"Wir werden Herrn Gauland nicht mehr in unsere Sendung "hart aber fair" einladen. Wer die Verbrechen des Nationalsozialismus relativiert, kann kein Gast bei "hart aber fair" sein. Daher werden wir Alexander Gauland in Zukunft nicht mehr einladen." Laut Zeitung war Gauland dort zuletzt vor gut neun Monaten (28. August 2017) zu Gast.