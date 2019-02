UPDATE Viertelfinale im DFB-Pokal: Bayern mit Losglück

Das Spektakel zwischen Dortmund und Bremen unter der Woche hat Lust auf mehr gemacht. In der "Sportschau" wird nun das Viertelfinale im DFB-Pokal ausgelost.



Der Titelverteidiger Eintracht Frankfurt ist schon seit der ersten Runde raus, seit der letzten Runde auch der Tabellenführer aus Dortmund. Rekordsieger Bayern München, Viertelfinal-Premierengast RB Leipzig, Vizemeister Schalke und Werder Bremen dafür noch im Rennen um den Titel. Nicht zuletzt die Bremer dürften nach ihren Coup gegen den BVB im Elfmeterschießen auf den Geschmack gekommen sein.