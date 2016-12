UPDATE zu: Vodafone baut HD-Angebot im Kabel aus

Kabel-Kunden von Vodafone können sich demnächst auf ein erweitertes HD-Angebot freuen. Das Telekommunikationsunternehmen nimmt gleich sechs weitere Sender mit hochauflösenden Bildern in sein Programm auf, drei davon im Free-TV.



Das Angebot an Sendern in hochauflösenden Bildern ist im deutschen Fernsehen noch überschaubar, die Öffentlich-Rechtlichen haben mittlerweile fast alle Sender auch in HD aufgeschaltet, im Pay-TV ist es Standard, während die Privatsender zwar ihre Sender aufgeschaltet haben, diese jedoch nur gegen eine Zusatzgebühr via Satellit (HD Plus) und ab 2017 auch via Antenne (Freenet TV) zu sehen sind. Bei Vodafone hingegen gehören im Kabelfernsehen viele Privatsender in HD zum Standardpaket. Dieses Angebot wird nun um sechs Sender erweitert.