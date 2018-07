US-Amerikanischer Unabhängigkeitstag bei Romance TV

Romance TV feiert die Unabhängigkeit der USA. Und zwar zeigt der Pay-TV-Kanal zu diesem Anlass verschiedene romantische Filme aus "dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten".



Am Mittwoch feiert die USA den Unabhängigkeitstag. Und Auch Romance TV feiert mit. Der Bezahlsender zeigt an diesem Tag Filme, die die Zuschauer mitnehmen sollen in das Land auf der anderen Seite des "großen Teiches".