US-Astronauten sollen in den nächsten fünf Jahren zum Mond

Laut Vizepräsident Mike Pence wollen die USA noch innerhalb der kommenden fünf Jahre wieder Astronauten zum Mond schicken, darunter auch eine Frau. Trump bastelt derweil personell daran ein Weltraum-Führungskommando zur sechsten US-Streitkraft aufzubauen.



"Die erste Frau und der nächste Mann auf dem Mond werden beide amerikanische Astronauten sein, die mit amerikanischen Raketen von amerikanischem Boden abgehoben sind", sagte Pence am Dienstag bei einer Sitzung des nationalen Raumfahrtrats in einem Komplex der US-Raumfahrtbehörde Nasa in Huntsville. Auf dem Mond solle dann ein Außenposten aufgebaut werden, als Basis für eine geplante Mars-Mission.