US-Comedy-Sender erwirbt Rechte an "Arthurs Gesetz"

Pechvogel Arthur Ahnepol erobert die USA. TBS, der Comedy-Sender von Turner US, hat sich die Rechte an "Arthurs Gesetz", der ersten fiktionalen Eigenproduktion seines deutschen Schwestersenders TNT Comedy, gesichert.



Der Sender plant sowohl die Formatentwicklung als auch die Ausstrahlung des Originals mit englischen Untertiteln.