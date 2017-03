US-Erfolg "This Is Us" feiert auf ProSieben Deutschlandpremiere

Im Frühjahr startet auf ProSieben die amerikanische Serie "This Is Us - Das ist Leben". Die Familienserie, die in Amerika als Erfolg gefeiert wird, soll wöchentlich ausgestrahlt werden.



ProSieben ist bald Heimat einer der momentan beliebtesten Serien in den USA, wie der Fernsehsender bestätigt. "This Is Us - Das ist Leben" soll noch im Frühjahr Deutschlandpremiere feiern. Jeden Mittwoch sollen die insgesamt 18 Folgen der ersten Staffel bei ProSieben im Programm laufen.

Die Dramedy von "Crazy, Stupid, Love"-Macher Dan Fogelman erzählt eine Familiengeschichte, die mehrere Golden-Globe-Nominierungen bekommen hat, genau wie drei Auszeichnungen als "beste neue Serie" (People's Choice Awards, Critics Choice Awards, AFI Awards). Laut ProSieben geht es in der Serie darum, das Leben und die Liebe zu feiern, genau wie dramatische Veränderungen.



"This Is Us" wird in mehreren Zeitebenen erzählt und folgt dem Leben mehrerer Personen, die am gleichen Tag geboren sind, sowie deren Eltern. Kate und Kevin Pearson kamen 1980 als Teil einer Drillingsgeburt zur Welt, doch das dritte Kind verstarb. Gespielt wird Kate von Schauspielerin Chrissy Metz, die aus dem Film "Mein Name ist Earl" bekannt ist. Justin Hartley ("The Challenger") spielt Kevin Person. Die Serienfiguren adoptieren einen afroamerikanischer Jungen, der auch am selben Tag geboren ist.