US-Fernsehen: Sofia Vergara schlägt "Big Bang Theory"-Stars

Sofia Vergara, Gloria aus "Modern Family", ist weiterhin die bestbezahlte Schauspielerin im US-Fernsehen und schlägt damit ihre männlichen Kollegen bei Weitem.



"Modern Family"-Star Sofia Vergara (46) ist nach "Forbes"-Angaben zum siebten Mal in Folge die bestbezahlte TV-Schauspielerin in den USA. Nach Schätzungen des Wirtschaftsmagazins verdiente die gebürtige Kolumbianerin von Juni 2017 bis Juni 2018 rund 42,5 Millionen Dollar (etwa 37,5 Millionen Euro).