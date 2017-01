US-Handelskommission klagt gegen Apple-Lieferanten

Wegen Missbrauchs seiner Stellung ist Chiphersteller Qualcomm in den USA ins Visier der Handelskommission geraten. Dabei geht es auch um günstigere Konditionen für Smartphones von Apple.



Apple könnte sich demnächst einen neuen Chiphersteller suchen müssen, denn der bisherige Lieferant Qualcomm wird in den USA wegen Missbrauchs seiner monopolistischen Stellung durch die US-Handelskommission FTC angeklagt, wie "Der Spiegel" berichtet.