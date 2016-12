US-Horror-Serie feiert Free-TV-Premiere bei ZDFneo

Ende Januar startet bei ZDFneo eine neue Horror-Serie über Dämonen, Exorzismus und die traumatischen Erinnerungen eines von bösen Mächten getriebenen Mann. Der Digitalsender zeigt "Outcast" als Free-TV-Premiere.



