US-Kinobranche überrascht von Anime

Wie erwartet, legt der Fantasy-Thriller "Glass" in den US-Kinos einen soliden Start hin. Die eigentliche Überraschung kommt aber aus einem ganz anderen Genre.



Der neue Fantasy-Thriller "Glass" mit Bruce Willis, Samuel L. Jackon und James McAvoy hat an seinem ersten Wochenende in nordamerikanisches Kinos einen guten Start hingelegt. Der Film ist als Fortsetzung zum Thriller "Split" von 2016 gedacht und spielt im gleichen filmischen Universum wie "Unbreakable" aus dem Jahr 2000. Am langen Wochenende - Montag ist in den USA landesweiter Feiertag - dürfte der Titel ersten Schätzungen zufolge auf solide Einnahmen von 47 Millionen Dollar (41 Mio Euro) kommen.