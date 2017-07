US-Kinocharts: "Dunkirk" verteidigt Spitzenplatz vor Emojis

Eine Weile lagen sie Kopf an Kopf - aber dann setzte sich der gefeierte Kriegsfilm "Dunkirk" von Christopher Nolan doch durch. Platz zwei der nordamerikanischen Kinocharts geht an "The Emoji Movie", obwohl Kritiker kein gutes Haar daran lassen.



Das Weltkriegsdrama "Dunkirk" hat sich ein zweites Wochenende an der Spitze der nordamerikanischen Kinocharts gehalten. Nach vorläufigen Hochrechnungen der US-Website "Box Office Mojo" vom Montag spielte Christopher Nolans gefeiertes Epos in den USA und Kanada weitere 28,1 Millionen Dollar (23,9 Mio Euro) ein. Damit liege das Ergebnis des Ticketverkaufs allein in Nordamerika bereits bei 102,8 Millionen Dollar und global bei 234,1 Millionen Dollar, schrieb das Branchenblatt "Hollywood Reporter".



Dem Kriegsdrama folgt knapp dahinter der Animationsfilm "The Emoji Movie", der in Deutschland am Donnerstag anläuft. Er brachte es trotz überwiegend miserabler Kritiken in Nordamerika auf Ersteinnahmen von 25,6 Millionen Dollar. Der mit 50 Millionen Dollar vergleichsweise günstig erstellte Trickfilm wendet sich vor allem an Kinder und Jugendliche und zeigt, was die kleinen Emoji-Figuren angeblich in unseren Handys treiben.