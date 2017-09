US-Kinocharts: "Es" mit bestem Horrorfilm-Start

Rekord-Start für "Es": Die neueste Verfilmung des Stephen-King-Romans hat an den Kinokassen in den USA und Kanada den bislang erfolgreichsten Start eines Horrorfilms hingelegt.



"Es" habe am Wochenende rund 117 Millionen Dollar (etwa 97 Millionen Euro) eingespielt und damit den ersten Platz der nordamerikanischen Kinocharts erreicht, berichtete der "Hollywood Reporter" am Sonntag.