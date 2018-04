US-Kinocharts: Horrorfilm "A Quiet Place" zurück auf Platz eins

Ein stiller Kampf gegen todbringende Aliens ist in Nordamerikas Kinos zum Überraschungshit geworden. Der Horrorfilm "A Quiet Place" startete auf Platz eins und hat sich den Spitzenplatz jetzt wieder zurückerobert - gegen harte Konkurrenz.



Der Überraschungserfolg "A Quiet Place" hat die Spitze der nordamerikanischen Kinocharts zurückerobert. Der unbehaglich stille Horrorfilm spielte an den Kinokassen in den USA und Kanada über das Wochenende rund 22 Millionen Dollar (etwa 18 Millionen Euro) ein und belegte damit in seiner dritten Woche wieder den Spitzenplatz, wie der "Hollywood Reporter" am Sonntag berichtete.